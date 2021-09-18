Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçelerindeki çöplüklerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Mustafakemalpaşa ilçesi, Ocaklı ile Güllüce mahalleleri arasında, çöplerin yer aldığı alanda yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle Karakaya tepesinde bulunan bölgeye de sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Havadan da desteğin verildiği söndürme çalışmaları, soğutma çalışmaları ile tamamlandı.Orhaneli ilçesinde ise Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanına dökülen çöplerden alevler yükselmeye başladı. Yangın ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.