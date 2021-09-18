Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını - Haberler
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Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

Son dakika haberi... BURSA'nın Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçelerindeki çöplüklerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçelerindeki çöplüklerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Mustafakemalpaşa ilçesi, Ocaklı ile Güllüce mahalleleri arasında, çöplerin yer aldığı alanda yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle Karakaya tepesinde bulunan bölgeye de sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Havadan da desteğin verildiği söndürme çalışmaları, soğutma çalışmaları ile tamamlandı.Orhaneli ilçesinde ise Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki futbol sahasının yanına dökülen çöplerden alevler yükselmeye başladı. Yangın ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.


Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını - Haberler
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