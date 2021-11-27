Son dakika gündem: Bursa Bölge Mahkemesinden, BUDO iskelesi kararı

BURSA (AA) - Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Mudanya İskelesi'nin Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından kullanılan kısmın üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi'nde olduğuna karar verdi.

Bursa'da kullanım hakkı 1955 yılından itibaren Mudanya Belediyesi'ne ait olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Mudanya İskelesi ile ilgili süren davada mahkeme, Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu.

BUDO tarafından kullanılan 1003 metrekarelik kısmının üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi'ne ait olduğu Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla da onaylandı.

Mahkeme, iskelenin devir kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla Mudanya Belediyesi'nin üst hakkı terkinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davanın reddine karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, davadan daha haklı çıktıklarını belirterek, "Geldiğimiz süreçte mücadelemiz sonuç verdi. Haksız kullanımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi'ne ecrimisil ödemekle yükümlü olacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararıyla kendisine devredilen ve şu anda BUDO seferleri için kullanılan iskeleyle ilgili Mudanya Belediyesi'nin 29 yıllık üst hakkının kaldırılmasına yönelik mahkemeye başvurmuştu.

Mudanya Belediyesi ise Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen üst hakkının 29 yıllık süre dolmadan kaldırılamayacağını, Büyükşehir Belediyesi'nin tescil ve terkin ile ilgili dava açmaya hakkı olmadığını savunmuştu.

AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri

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