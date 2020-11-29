Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü
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Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü

29.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:21
Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü

Son dakika haberler: GAZİANTEP'te, borçluları tarafından iş yerine çağrılan ve tartışma sırasında tabancayla vurulan Eyyup Yıldırım (51), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, borçluları tarafından iş yerine çağrılan ve tartışma sırasında tabancayla vurulan Eyyup Yıldırım (51), hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eyyup Yıldırım, alacaklı olduğu kişiler tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edilip, kendisine ait otomobil parçaları sattığı iş yerine çağrıldı. Bunun üzerine iş yerine giden Yıldırım, 3 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurulan Yıldırım, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

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Olay yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını alan ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eyyup Yıldırım'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü
Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü
Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü
Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü
Son dakika gündem: Borçluları, iş yerine çağırıp öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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