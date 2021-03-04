Son dakika gündem: Bitlis'te pişirilen tandır ekmeği rağbet görüyor

Bitlis'te 3 çocuk annesi 57 yaşındaki Saliha Yamaç, arkadaşından aldığı borç altınla açtığı tandır evinde pişirdiği ekmekle ailesinin geçimine katkı sunuyor.

Evlendikten sonra İstanbul'a taşınan ve 11 yıl tekstil fabrikalarında aşçılık yapan Yamaç, daha sonra memleketi Bitlis'e döndü.

Burada arkadaşından aldığı 7 çeyrek altınla tandır evi açan Yalvaç, pişirdiği tandır ekmeğini satarak aile ekonomisine katkı sunuyor.

Yamaç, son zamanlarda insanların tandır ekmeğine olan ilgisinin arttığını söyledi.

Ekmeğe il dışından da taleplerin olduğunu anlatan Yalvaç, şöyle konuştu:

"Bazı günler gece yarısına kadar çalışarak il dışı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Ekmekleri kargoyla gönderiyorum. Ekmeğimiz 10 gün dışarda kalsa bayatlamıyor. Salgından önce 4 kişi çalışıyorduk. Allah'a çok şükürler olsun artık kadınlar burada ayaklarının üstünde durmaya başladı. Şimdi tüm iş yerlerinde kadınlar çalışıyor. Benden sonra 20'den fazla tandır açıldı. Şimdi erkekler kadınların arkasında durmaya başladı. Buradan kazandığım parayla ailemin ihtiyacını karşılıyorum. Burada çok fazla kazanmıyorum ama insanlar beni görüp iş yeri açtıkça gurur duyuyorum. Güzel bir işe vesile oldum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur