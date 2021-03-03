Son dakika gündem: Bilecik'ten kısa kısa

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Tarım Ürünleri Fabrikasında çalışan personele yangın eğitimi verildi.

Fabrika bahçesinde verilen eğitimde, yangına karşı alınacak önlemler, meydana gelebilecek olaylarda yaralı kurtarılması konusunda bilgiler verilerek yangının fark edildiği andan itibaren öncelikle 112 numaralı ihbar hattının aranması gerektiği belirtildi.

Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün anlatıldığı eğitimde ayrıca yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Osmaneli'de işyerleri ilaçlandı

Osmaneli ilçesinde normalleşme kararları sonrası bir çok mekan ilaçlandı.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Normalleşme sürecinde açılan kafe kahvehane ve restoranların sağlık müdürlüğü ekiplerimizle dezenfektan işlemini gerçekleştirdik. Uzun süredir kapalı olan esnafımızın tekrar işyerlerini açması ve okullarımızdan zil sesinin gelmesi halkımızı mutlu etti. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar dileriz. Osmaneli olarak kurallara uyarak şu an ilçemizde 8 kişi olan vaka sayısını sıfıra indirmek hedefimiz." denildi.

Üniversiteden 3 kurs

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2021 yılı bahar dönemi eğitim programına 3 yeni kursla devam ediyor.

Üniversitenin uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrimiçi ve canlı olarak gerçekleştirilecek kurslar kapsamında; 2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Hızlandırılmış Matematik Kursu, 2021 Alan Yeterlilik Testi (AYT) Hızlandırılmış Matematik Kursu ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Sayısal Kursu öğrencilerle buluşturulacak. Dr. Öğr. Üyesi Osman Alagöz ve Öğr. Gör. Kenan Elmaağaç tarafından verilecek dersler 14 hafta sürecek ve hafta sonları gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 7 Mart 2021 olan kurslar hakkında detaylı bilgiye BŞEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz