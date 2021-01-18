Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu

18.01.2021 04:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 04:15
Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu

BEYOĞLU'nda atık malzemelerinin toplanıp depolandığı iki katlı binada çıkan yangın yanındaki binalara sirayet etti.

BEYOĞLU'nda atık malzemelerinin toplanıp depolandığı iki katlı binada çıkan yangın yanındaki binalara sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

 

Yangın saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta bulunan hurda malzemelerinin bulunduğu iki katlı binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binalara sirayet etti. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken mahalle sakinlerinin panik hali kameralara yansıdı.

Yangın sırasında karşı binalarda yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden hortum ile yangına su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımda bulunmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 


- İstanbul
Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Beyoğlu'nda hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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