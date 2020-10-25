Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA HAKLARINDA DEFALARCA KEZ İŞLEM YAPILAN 2 DEĞNEKÇİ YİNE GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA HAKLARINDA DEFALARCA KEZ İŞLEM YAPILAN 2 DEĞNEKÇİ YİNE GÖZALTINA ALINDI

25.10.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:24
Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA HAKLARINDA DEFALARCA KEZ İŞLEM YAPILAN 2 DEĞNEKÇİ YİNE GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak polis merkezine teslim edildi.

Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak polis merkezine teslim edildi. Yakalanan 2 kişiye defalarca kez "değnekçilikten" işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yapan 2 kişiyi tespit etti. Ekipler, Kenan S. ve Abdulselam K.'yı gözaltına alarak " Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem uyguladı. Polis Merkezine teslim edilen şüphelilere aynı suçtan defalarca kez işlem yapıldığı öğrenildi. 

- İstanbul

Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA HAKLARINDA DEFALARCA KEZ İŞLEM YAPILAN 2 DEĞNEKÇİ YİNE GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buse Pehlivan

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