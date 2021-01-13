Beykoz'da 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı
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Beykoz'da 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı

13.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:24
Beykoz'da 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı

BEYKOZ'da helikopter düştüğü yönündeki ihbar ekipleri alarma geçirdi.

BEYKOZ'da helikopter düştüğü yönündeki ihbar ekipleri alarma geçirdi. Yerden ve havadan aramalar yapılırken, ihbarın asılsız çıktığı açıklandı.

Beykoz itfaiyesine Çavuşbaşı mevkiinde saat 17.30 sıralarında helikopter düştüğü yönünde polise ihbar yapıldı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, 112 sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Çeşitli arama kurtarma kuruluşları da aramalara dahil oldu. Aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis ekiplerinin helikopter gördüklerini iddia eden 2 kişinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Asılsız çıkan ihbar sonrasında bölgeye gelen tüm ekipler geri döndü. Ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. 

Helikopteri gördüğünü iddia eden Zihni Kaya, "Ben balkonda telefonla görüşüyordum. Helikopterin Alemdağ yönünden gelip barajın oradaki tepeden pike yaparak baraja doğru indiğini gördüm. Daha kalktığını görmedim. Kendi kendime bu kadar alçaktan neden pike yaptı diye düşündüm. Sonradan helikopter düştüğünü söylediler. İnşallah sağ salim bulunur." dedi. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, "Evde çocuğuma yemek yediriyordum. Müthiş derecede helikopter sesi geldi. Telefonla eşimin bir arkadaşı aradı 'helikopter düşmüş' dedi. Dışarı çıktık koştuk bakmaya, umarım kimseye bir şey olmamıştır." diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTIİstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine yapılan "Beykoz ilçemizde bir helikopter düştüğü" yönündeki ihbar nedeniyle yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- İstanbul
Beykoz'da 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı
Beykoz'da 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı
Beykoz'da 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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