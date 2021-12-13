Son dakika gündem: Beydağ'da çocuklara oyuncak dağıtıldı

BEYDAĞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde Kaymakamlık tarafından "Hayallerim gerçek oldu" sloganıyla başlatılan proje kapsamında ilçedeki birleştirilmiş sınıflı okullarda öğrenim gören ve dezavantajlı durumdaki çocuklara oyuncak hediye edildi.

Beydağ Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, okulları ziyaret ederek çocuklara pizza da ikram etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kadiroğlu projeye bağışlarıyla destek olan hayırseverlere teşekkür etti.