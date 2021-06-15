Son dakika gündem: BATARYASI ŞİŞEN TELEFONUN PATLAMA ANI KAMERADA
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Son dakika gündem: BATARYASI ŞİŞEN TELEFONUN PATLAMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir elektronik teknik servisine getirilen cep telefonu, pencerenin önündeki mermerin üzerine koyulduktan sonra patladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir elektronik teknik servisine getirilen cep telefonu, pencerenin önündeki mermerin üzerine koyulduktan sonra patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çay koymak için telefonu mermer zemine bıraktığını söyleyen tamirci İdris Akbaş, 'Telefonun bataryası şişmişti. Patlamasına şaşırmadım' dedi.

Olay, dün İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu tamircisi sahibi İdris Akbaş, bataryasının şiştiği şikayetiyle müşterisinin getirdiği telefonu aldı. Daha sonra Akbaş, çay almak için arızalı telefonu pencerenin önündeki mermere bıraktı. Cep telefonu, saniyeler sonra patladı. Akbaş, şans eseri patlamadan yara almadan kurtuldu. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı anlatan İdris Akbaş, "Müşterimiz batarya değişimi için telefonunu getirdi. Getirilen telefonu camın oraya koydum ve çay almak için yöneldiğimde o sırada telefonun bataryası patladı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Bilindik şeyler. Sürekli başımıza gelen durumlar. Tavsiyemiz, bataryası şişik olarak kullanılmaması. Bunu tevafuk olarak görüyorum. Bazı ikramlar bazı kötülükleri örtüyor tezini görmüş olduk" dedi.

Son dakika gündem: BATARYASI ŞİŞEN TELEFONUN PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: BATARYASI ŞİŞEN TELEFONUN PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: BATARYASI ŞİŞEN TELEFONUN PATLAMA ANI KAMERADA
Son dakika gündem: BATARYASI ŞİŞEN TELEFONUN PATLAMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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