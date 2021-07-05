Son dakika gündem: Başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına fotoğraf sergisi açıldı

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına fotoğraf sergisi açıldı

Son dakika gündem: Başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kore Kültür Merkezi (KKM) ve Türk-Kore Gazileri Anma Topluluğunca başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına eski fotoğraflardan ve dönem gazetelerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kore Kültür Merkezi (KKM) ve Türk-Kore Gazileri Anma Topluluğunca başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına eski fotoğraflardan ve dönem gazetelerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

KKM'nin Ankara'daki merkezinde gerçekleştirilen açılışa KKM Müdürü Park Kee-houng, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Genel Müdürü Mithat Işık ve birçok davetli katıldı.

KKM Müdürü Park, Türkiye'nin savaşa yaklaşık 20 bin askeri göndererek Kore'nin özgürlüğü ve hakları için kanını döken kardeş ülke olduğunu söyledi. Park, bu serginin Kore Savaşı'na katılan Kore gazilerinin yüce fedakarlıklarının anısına düzenlendiğini belirtti.

Türk ziyaretçinin bizzat gelip Kore gazilerinin yüce fedakarlıklarını hissetmelerini istediğini dile getiren Park, "İleride Kore ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olarak ilişkilerinin daha da gelişmesini diliyorum." dedi.

Türk-Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Oh Soo-yong, sergide yer alan fotoğrafları gazilerden topladıklarını belirterek, "Gazilerimiz yıllarca bazı fotoğrafları cüzdanlarında saklamış. Bu fotoğrafların anısı ve hatırası onlarda hep vardı. Fotoğraflara tek tek bakalım, biz daima gazilerin ailelerle beraber olacağız." ifadesini kullandı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

Türk gazilerden alınan eski fotoğrafların ve o döneme ait gazetelerin sergilendiği sergide 30 fotoğraf yer alıyor.

Sergi 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik.
Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bakan Muş: 'Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
Bakan Muş: "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Taner Ölmez Kerem Kamışlı Çağla Altunkaya
Spor Diego Mesut Özil Burak Elmas Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Başkentte Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına fotoğraf sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:13:40. #1.15#

title