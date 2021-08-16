Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel'den Ali Baba Sultan Cemevi'ne geçmiş olsun ziyareti
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Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel'den Ali Baba Sultan Cemevi'ne geçmiş olsun ziyareti

Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel'den Ali Baba Sultan Cemevi'ne geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçtiğimiz günlerde münferit bir hadisenin yaşandığı Pendik Ali Baba Sultan Cemevi'ne ziyarette bulundu, cemevi yönetimine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçtiğimiz günlerde münferit bir hadisenin yaşandığı Pendik Ali Baba Sultan Cemevi'ne ziyarette bulundu, cemevi yönetimine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin camları geçtiğimiz günlerde emniyet kuvvetlerince kimliği teşhis edilen şahıslar tarafından kırılmış, olay tüm Türkiye'de tepki ile karşılanmıştı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaşanan olayla ilgili üzüntülerini dile getirmek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek için CHP Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak ve CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ile beraber Ali Baba Sultan Cemevi'ni ziyaret etti.

Başkan Gökhan Yüksel, geçmiş olsun ziyaretinin ardından Ali Baba Sultan Cemevi'nde Muharrem ayı ve yas-ı matem'in yedinci günü vesilesiyle düzenlenen oruç açma yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi, dua edip orucunu açtı. Muharrem ayı ve yas-ı matem orucunun anlamıyla ilgili konuşma yapan cemevi dedesi, yapmış olduğu ziyaretten dolayı Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Muharrem'in 'Matem ayı' olmasının yanında insanlara barış, sevgi ve hoşgörü için rehber olduğuna dikkat çeken Başkan Yüksel, meydana gelen hadisenin kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Hepimize geçmiş olsun. Geçtiğimiz günlerde üzücü bir hadise yaşadık. Muharrem ayındayız. Bugün yan ilçeden bir komşunuz olarak lokmalarınızı paylaşmaya geldik. Muharrem orucu tutan herkesin oruçlarının ve lokmalarının kabul olmasını diliyorum. Muharrem, 'Matem ayı' olduğu kadar tüm insanlık için barış, sevgi ve hoşgörü rehberidir. Tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dilerim" dedi. - İSTANBUL

Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel'den Ali Baba Sultan Cemevi'ne geçmiş olsun ziyareti
Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel'den Ali Baba Sultan Cemevi'ne geçmiş olsun ziyareti
Son dakika gündem: Başkan Gökhan Yüksel'den Ali Baba Sultan Cemevi'ne geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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