Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Son dakika gündem: Balıkesir'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emirhan Avcı idaresindeki 10 ACR 151 plakalı otomobil, Kargın Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Araçta bulunan Enes Gökçedağ'ın (17), olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, sürücü Avcı ile otomobildeki Cihan Avcı ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gökçedağ'ın cenazesi de Bigadiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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