BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ - Haberler
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BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

BAKIRKÖY'de iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği lüks otomobil, önündeki araca çarptı ve yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

BAKIRKÖY'de iddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği lüks otomobil, önündeki araca çarptı ve yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada yaralanan olmazken, iki otomobilde de hasar oluştu.

Kaza, Yeşilyurt, Yeni Havaalanı Caddesi Yolu'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alp Tutuş idaresindeki 34 ST 756 plakalı otomobil, yolda aşırı hızla ilerlediği sırada önündeki 34 FH 6499 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Alp Tutuş idaresindeki otomobilin bir tekeri koptu. Otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken, 2 otomobilde de hasar oluştu. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücü gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

BAKIRKÖY'DE KAZA: LÜKS OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ

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