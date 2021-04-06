Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Sosyal Yardımların Dünü ve Bugünü' paylaşımı
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Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Sosyal Yardımların Dünü ve Bugünü' paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Sosyal Yardımların Dünü ve Bugünü' paylaşımı

Son dakika gündem haberine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, bakanlığın yaptığı sosyal yardımların dününü ve bugününü gösteren infografik paylaştı.

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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, bakanlığın yaptığı sosyal yardımların dününü ve bugününü gösteren infografik paylaştı.

Selçuk'un paylaştığı infografikte yer alan verilere göre; sosyal yardım miktarı 2002'de 1,3 milyar TL iken 2020'de yüzde 53 artışla 69,3 milyar TL oldu. Sosyal yardımların GSYH'ya oranı ise 4 kat artarak yüzde 0,38'den yüzde 1,37'ye yükseldi. İnfografikte yer alan diğer veriye göre ise sosyal yardımların merkez bütçe içindeki payı, 2002'te yüzde 1,19 iken 2020'de 5 kat artarak yüzde 5,76 oldu.İnfografikte, kadın sosyal yardım hak sahiplerinin, tüm düzenli sosyal hak sahiplerine oranı yüzde 65, evli sosyal yardım hak sahiplerinin oranı yüzde 71, düzenli yardımlara aktarılan kaynağın tüm yardımlara oranı yüzde 83 olurken nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı ise yüzde 96 oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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