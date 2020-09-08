Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık"
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Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli: "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık"

Son dakika gündem haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unun kontrol altına alındığını açıkladı.

Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli:
08.09.2020 22:14 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:21

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unun kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bir kıvılcım ile geleceği yakmayın uyarısı yapan Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, #Denizli ve #Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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