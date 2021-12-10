Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: "Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüden ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz." dedi. (2)