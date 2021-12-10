Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: "Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz" - Haberler
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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: "Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüden ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüden ayrılması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz." dedi. (2)

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023 yılında göndermeyi planlıyoruz

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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