Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği'ni ziyaret etti
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Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği'ni ziyaret etti

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği'ni ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında Bartın Valiliği'ni ziyaret etti. Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler ardından Valilikte kentteki yatırımları değerlendirmek üzere toplantıya katıldı. - BARTIN

Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği'ni ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği'ni ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği'ni ziyaret etti
Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu Bartın Valiliği'ni ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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