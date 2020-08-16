Son dakika gündem: Bakan Gül, Duygu Delen'in ailesi ile görüştü
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Son dakika gündem: Bakan Gül, Duygu Delen'in ailesi ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre - Bakan Gül, Duygu Delen'in ailesi ile görüştü Acılı babadan Adalet Bakanı Gül'e 'Bu işin peşini bırakmayın' diyerek acısını ifade etti Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesine ziyaretler sürüyor.

16.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:38

- Bakan Gül, Duygu Delen'in ailesi ile görüştü

Acılı babadan Adalet Bakanı Gül'e 'Bu işin peşini bırakmayın' diyerek acısını ifade etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesine ziyaretler sürüyor.

Genç kızın acılı ailesini bugün ziyaret eden Vali Davut Gül, baba Bülent Delen ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü telefonda görüştürdü. Acılı baba bakan Gül'e, "Sayın bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" diyerek ricada bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül ve Başkan Şahin'i baba Bülent Delen ile Duygu'nun ağabeyi Harun Delen ve dedesi Mehmet Yüceler karşıladı.

Aileye taziyelerini ileten Vali Gül, "Duygu sizin kızınız, bizim kardeşimiz. Hepimizin başı sağ olsun. Yaşanan olay sonrası gerek emniyetimiz gerekse savcılığımız gerekli çalışmayı yaptı. Şüpheli önce gözaltına alındı daha sonra tutuklandı. 17 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Bunun nasıl olduğunu düştü mü, düşürüldü mü, itildi mi? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Baba Delen ile telefonda görüştü. Acılı baba Bakan Gül'e, "Sayın bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın. Baromuz ayaklandı onlardan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Bakan Gül'ün ise yargının en doğru kararı vereceğini söylediği belirtildi.

Baba Bülent Delen ise adalete güvendiklerini belirterek, "Bakanım gerekenin yapılacağını söyledi. Ben bakanıma güveniyorum. Çocuğum okuyacak adam olacaktı. Şu anda adam falan kalmadı. Çocuğum üniversiteye gidecekti hayalleri vardı. Hayalleri söndü. Toprağa gömdük geldik" diyerek acısını anlattı.

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Son dakika gündem: Bakan Gül, Duygu Delen'in ailesi ile görüştü

Kaynak: İHA

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