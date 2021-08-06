Son dakika gündem: Aydın Valisi Aksoy'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika gündem: Aydın Valisi Aksoy'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem: Aydın Valisi Aksoy'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta geldiğini, Bozdoğan ilçesindeki yangının ise yayılmadan devam ettiğini söyledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta geldiğini, Bozdoğan ilçesindeki yangının ise yayılmadan devam ettiğini söyledi.

Vali Aksoy, Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki yangın alanında incelemede bulunduktan sonra kentte devam eden orman yangınlarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Yangınlara, karadan ve havadan çok sayıda ekiple müdahale edildiği bilgisini veren Aksoy, "Altıntaş Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde bir orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleler yapıldı. Şu an için 'Tam olarak kontrol altına alındı.' diyemiyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız yangına müdahale etti. Şu an çok yayılan bir şekilde devam etmiyor. Temennimiz bir an önce kontrol altına alabilmek." diye konuştu.

Aksoy, Çine ilçesindeki yangının da büyüdüğüne dikkati çekerek "Çine'deki yangın devam ediyor. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Yerleşim yerlerini tehdit eder boyuta doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"Her bilgiyi değerlendiriyoruz"

Vali Aksoy, sabotaj iddialarıyla ilgili soruyu da "Biz her bilgiyi değerlendiriyoruz, şu anda elimizde somut bir bilgi yok. Ancak her ihbarı değerlendiriyoruz. Somut bir bilgiye ulaştığımızda kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde cevapladı.

Öte yandan, Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve 4 gündür devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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