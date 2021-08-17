Son dakika gündem: Ayancık'ta selde hasar gören 37 yıllık afet evleri yıkılıyor (2)

Son dakika haberler: SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.