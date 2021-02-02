Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

02.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:04

Son dakika haberine göre Avcılar'da bir kişi, eşi ve eniştesini silahla öldürdü.

Avcılar'da bir kişi, eşi ve eniştesini silahla öldürdü. 

Olay, saat 14.35 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eniştesi Kenan Erol'a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Acer tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer'e ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

AKRABASINI ARAYIP "BEN SIKTIM" DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları ilk çalışmada şüphelinin olaydan sonra Menşur E. isimli akrabasını aradığını belirledi. Şüpheli Ümit Acer'in, Menşur E.'yi arayarak, "İkisinin de ben kafasına sıktım" dediği öğrenildi. 

- İstanbul
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Yıldız Tilbe Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Avcılar'da dehşet; Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:04:15. #1.14#
title