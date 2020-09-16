Son dakika gündem: Avcılar'da bin riskli bina kentsel dönüşüme girdi
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Son dakika gündem: Avcılar'da bin riskli bina kentsel dönüşüme girdi

Son dakika gündem haberine göre Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin "Hayat kurtarma hareketi" adını verdiği çalışmalar kapsamında bin riskli bina kentsel dönüşüme girerken 825 binanın yıkımı gerçekleşti.

Son dakika gündem: Avcılar'da bin riskli bina kentsel dönüşüme girdi
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:02

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin "Hayat kurtarma hareketi" adını verdiği çalışmalar kapsamında bin riskli bina kentsel dönüşüme girerken 825 binanın yıkımı gerçekleşti.

Göreve geldiği günden itibaren kentsel yenilenme konusunu odak noktası ve önceliği olarak belirleyen Başkan Hançerli'nin talimatıyla Avcılar'da riskli binaların dönüşümüne hız verildi. 1999 Marmara Depremi'nde zarar gören yerleşim birimleri arasında bulunan Avcılar'da, riskli binalarda deprem korkusuyla yaşayan yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek kentsel yenileme çalışmaları ile bugüne kadar bin bina yenilenme sürecine girerken 825 binanın yıkımı gerçekleşti.

"Deprem Sayacı" oluşturuldu

Kentsel planlanmanın sağlıklı oluşabilmesi için belediye bünyesinde oluşturulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında kentteki riskli binalar tek tek tespit edildi. Tespit edilen bu binaların yenilenme süreçleri, belediyenin geliştirdiği 'Deprem Sayacı' adı verilen bir mobil uygulama ile an ve an takip edilebiliyor.

Hareketin üç ilkesi: 'Yerinde', 'gönüllü' ve 'hızlı' yenilenme

Hançerli'nin talimatıyla kentsel dönüşümün daha kapsamlı ve doğru ele alınması amacıyla Avcılar Belediyesi'nin iştirak şirketi olan AVBEL kuruldu. Kentsel dönüşüm sürecinde Avcılarlı vatandaşlara rehber olacak AVBEL; vatandaşların hukuki, finansal, teknik tüm sorularını yanıtlayarak en uygun şartlarda en hızlı ve en güvenli şartlarda gerçekleşmesini amaçlıyor. Hedef ise 4 yılda 40 bin daire ve dükkanı yenilemek.

"Son bina güvenli hale gelene kadar hayat kurtarmaya devam edeceğiz"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Kentsel yenilenmede misyonumuz Avcılar'ı uzun vadeli sürdürülebilir bir şehre dönüştürmek. Hemşehrilerimizin mülkiyet haklarını koruyan, yerinde dönüşüm için kolları sıvadık. 15 ayda çok yol kat ettik. Bugün bininci binanın kentsel dönüşüme girdiğini görüyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Amacımız kentimizdeki tüm hemşehrilerimizin güven içinde huzurla evlerinde oturabilmelerini sağlamak. Bu nedenle son bina güvenli hale gelene kadar hayat kurtarmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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