Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Kars'ta atık su kanalı için yapılan kazı çalışmasında insan kemiklerine ve askeri mühimmat bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmaları durdurdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazıda insan kemiklerinin yanı sıra eski askeri mühimmat bulundu. Kars Müze Müdürlüğü olay yerinde inceleme yaptı.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Tepe Mahallesi Arka Meşe mevkisinde TOKİ konutları için yapılan atık su kazısı sırasında 2 metre derinlikte yer alan kafa tası, insan kemiklerinin yanı sıra eski tüfek mermisi, top mermisi kovanı ile askeri bota rastlandı.

Kanal kazısında çalışanlar bunun üzerine durumu polise ihbar etti. Kazı yerine gelen ekipler, çalışmaları durdurarak olayı Kars Müze Müdürlüğüne bildirdi.Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak, toprağın altından çıkartılan söz konusu materyalleri alıp bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

KAZIDA İNSAN KEMİĞİ, ASKERİ BOT, MERMİLER ÇIKTI

Tepe Mahallesi muhtarı Öner Bulut, gazetecilere, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek, "Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı,tüfek mermisi, top mermisi kovanı bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar." dedi. Mahalle sakinlerinden Tacettin Alp de kanalın içinden kafatası, kemik ve askeri botların çıkması üzerine yetkililere haber verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA