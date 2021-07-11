Son dakika gündem: Arnavutköy'de feci kaza.. Taksi TIR'ın altına girdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki taksi, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki taksi, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Şoför mahallinde sıkışan taksi sürücüsü, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksinin hurdaya döndüğü kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza 12.00'da Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Aktaş yönetimindeki 34 TDD73 plakalı taksi, havalimanına yolcu bıraktıktan sonra Arnavutköy yönüne doğru seyir halindeyken önündeki kamyoneti sollamaya çalıştı. Sağ şeritte park halinde bulunan TIR'ı son anda fark eden taksi sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı. Kaza sonrası şoför mahallinde sıkışan sürücü Metin Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini gerçekleştirdikleri Aktaş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ederken, taksi hurda yığınına döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı