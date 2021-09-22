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Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın İbradı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Murat Öztürk idaresindeki 34 ECR 115 plakalı karpuz yüklü kamyon, İbradı-Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında, yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

Ağaçlara çarparak durabilen ve hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonda bulunan tonlarca karpuz da etrafa saçıldı.

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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