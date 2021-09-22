Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Antalya'nın İbradı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Öztürk idaresindeki 34 ECR 115 plakalı karpuz yüklü kamyon, İbradı-Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında, yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı.
Ağaçlara çarparak durabilen ve hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonda bulunan tonlarca karpuz da etrafa saçıldı.