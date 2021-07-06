Son dakika gündem: Antalya'da iki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika gündem: Antalya'da iki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gündem: Antalya'da iki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'ndeki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, restoranın bitişiğindeki başka bir iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, iş yerlerinde hasara yol açtı.

Son dakika gündem: Antalya'da iki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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