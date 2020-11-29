Son dakika gündem: Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

29.11.2020 17:54 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:04
Son dakika gündem: Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

Gelen son dakika haberine göre GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİKononavirüs tedavisi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Şehriban Karabulut (45), Tarsus Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında tedbirli bir şekilde defnedildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kononavirüs tedavisi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Şehriban Karabulut (45), Tarsus Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında tedbirli bir şekilde defnedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Ateşkesi imzalamak zorunda kalmıştı! Hezimet sonrası Paşinyan'ın sözleri ülkeyi karıştırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Aynı aileden 4 kişinin koronavirüs kurbanı olduğunu anımsatan ailenin yakınlarından Tarsus Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, "Herkes kendinin doktoru olsun. Bu virüs sevdiklerimizden, yakınlarımızdan bulaşıyor. Yakınlarımızın hep yakın olmasını istiyorsak, bugün uzak olalım, maske ve mesafeye dikkat edelim. Bugün bir aile yok oldu, kapı kapandı, ocak söndü. 'Bana olmaz' demeyin. Herkese olabilir" diye konuştu.

Son dakika gündem: Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

İlgili Haberler

Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti
Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Koronavirüs tedavisi gören iki kardeş birer gün arayla hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Merve Boluğur Seren Serengil Diego Armando Maradona
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2) - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 18:04:35. #1.15#
title