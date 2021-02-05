Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı
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Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı

05.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:47
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı

Son dakika haberler... ANKARA'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek amacıyla toplanan grubun polisin uyarısı üzerine dağılmaması sonucu, 30 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek vermek amacıyla toplanan grubun polisin uyarısı üzerine dağılmaması sonucu, 30 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kızılay Konur Sokak'ta toplandı. Burada basın açıklaması yapan grubun slogan atması üzerine polis, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek dağılmaları konusunda uyardı. Bu sırada Kızılay'ın farklı noktalarında da toplanmaya çalışan gruplar, polis tarafından dağıtıldı. Polis ekiplerine sözlü ve fiziki direnç gösteren 30 kişi ise gözaltına alındı.

'AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİKLERİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında ilimiz Kızılay bölgesi ve çevresinde toplanan, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek görevli personelimize sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 30 kişi, gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılmıştır. Ayrıca, Müdürlüğümüzde gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüştürülmediği yönünde bazı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Gözaltı süreci hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.


- Ankara
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı
Son dakika gündem: Ankara'da, Boğaziçi eyleminde 30 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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