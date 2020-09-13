Son dakika haber... 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber... 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

13.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:43

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çubuk-Şabanözü yolundaki Çankırı Bulvarı Ramazan Sodan Sokak Kavşağı'nda 4 otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Murat Öztürk, İsmail Canbaz ile beraberindeki Fatih Canbaz yaralandı.

Diğer iki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

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Son dakika haber... 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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