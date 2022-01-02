Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3) - Haberler
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Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre VALİ VE BAŞKANDAN YARALILARA ZİYARETAmasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya-Çorum kara yolunda midibüsün şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan güreş takımı sporcularını, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde...

AMASYA (DHA) - VALİ VE BAŞKANDAN YARALILARA ZİYARET

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya-Çorum kara yolunda midibüsün şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan güreş takımı sporcularını, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Masatlı, yaralıların sağlık durumları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Tedavileri süren 15 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Vali Masatlı "Kaza, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu olmuştur. Kaza sonucu maalesef antrenörlerimizden İbrahim Halil Kay hayatını kaybetmiş, sporcularımız ise yaralanmıştır. Yaralıların şu an itibarıyla önemli bir sıkıntıları yoktur. Burada doktorlarımız, sağlık ekibimiz gerekli müdahaleyi yapıp, en kısa sürede sağlığına kavuşturup ilimizden taburcu edeceğiz" dedi.

Serap Şerife KARA/AMASYA,-


Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Son dakika gündem: Amasya'da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı (3)

Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

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