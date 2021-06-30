Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesindeki ağılda, bakım ve onarım çalışmaları sırasında çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralanırken, 15 küçükbaş ise öldü.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesindeki ağılda, bakım ve onarım çalışmaları sırasında çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralanırken, 15 küçükbaş ise öldü. Ağıl, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılın çatı kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada çalışan 3 işçi, hafif yaralanırken, 220 küçükbaş ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonrası 205 küçükbaş kurtarılırken, 15'i öldü. Kaymakam Osman Bilici, göçüğün meydana geldiği ağılda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, göçükte hafif yaralanan 3 işçinin itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, hemen hayvanların da kurtarıldığını söyledi.


- Afyonkarahisar
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da ağıl çöktü; 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak

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