Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı

Afyonkarahisar'da son dönemde artan koronavirüs vakaları askeri birliklere de sıçradı. Kentte, koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile onlarla temaslı olan 20 er ve 1 astsubay öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

19.09.2020 21:28 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:08

Afyonkarahisar'da, biri astsubay 22'si er olmak üzere 23 asker karantinaya alındı. Askerlerin 2'sinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı 21'inin ise temaslı olduğu bildirilirken, askerlerin 14 gün boyunca KYK'ya ait yurtlarda karantinada olacakları kaydedildi.

KYK YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDILAR

Afyonkarahisar'da artan koronavirüs vakaları askeri birliklere de sıçradı. Asker Alma Daire Başkanlığı'nda vatani görevini yapan 2 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 asker ile onlarla temaslı olduğu belirlenen 20 er ve bir astsubayın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine 1'i astsubay toplam 23 asker, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ASKERLERİN DURUMUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Askerlerden testi pozitif olan 2'si ambulansla ve özel kıyafetli sağlık ekipleri eşliğinde yurda getirilirken, diğerleri ise askeri plakalı minibüslerle getirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali Fuat GÜÇLÜER
Ali Fuat GÜÇLÜER
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Adem Büyük Erol Bulut Mehmet Özdilek Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Adana Bursa Fransa Antalyaspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 22:32:15. #1.15#
title