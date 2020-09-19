Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı Afyonkarahisar'da son dönemde artan koronavirüs vakaları askeri birliklere de sıçradı. Kentte, koronavirüs testi pozitif çıkan 2 er ile onlarla temaslı olan 20 er ve 1 astsubay öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da, biri astsubay 22'si er olmak üzere 23 asker karantinaya alındı. Askerlerin 2'sinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı 21'inin ise temaslı olduğu bildirilirken, askerlerin 14 gün boyunca KYK'ya ait yurtlarda karantinada olacakları kaydedildi.

KYK YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDILAR

Afyonkarahisar'da artan koronavirüs vakaları askeri birliklere de sıçradı. Asker Alma Daire Başkanlığı'nda vatani görevini yapan 2 askerin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 2 asker ile onlarla temaslı olduğu belirlenen 20 er ve bir astsubayın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine 1'i astsubay toplam 23 asker, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ASKERLERİN DURUMUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Askerlerden testi pozitif olan 2'si ambulansla ve özel kıyafetli sağlık ekipleri eşliğinde yurda getirilirken, diğerleri ise askeri plakalı minibüslerle getirildi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA