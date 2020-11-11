Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

11.11.2020 03:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 03:15

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde C.Y ve D.Y'ye, sokakta bulundukları sırada kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Silah seslerini duyanlar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan C.Y ve D.Y'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 20 boş kovan buldu.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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