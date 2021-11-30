Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül'den ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesini değerlendirirken, "Yıllar süren uyuşmazlıklar değil de çok daha ivedi bir şekilde bu yargılamaların erken ve uzman hakimler, yargı mensupları eliyle çözüme kavuşturulmasını hedefliyoruz." dedi.

Bakan Gül, Türk-İş'i ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde sendikal mücadelenin daha iyi noktaya ulaşması için istişareler yaptıklarını ifade etti.

Sendikal örgütlenmenin anayasal hak olduğuna işaret eden Gül, sendikal uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin davaların çok uzun sürdüğünü, bu konuda Türk-İş ve diğer sendikaların tespitlerini de hedef planına daha önce aldıklarını aktardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla sendikal uyuşmazlıklara bakacak ihtisas mahkemesinin kurulduğunu anımsatan Gül, bu mahkemelerin sadece belirlenen uzmanlık alanlarına ilişkin davalara bakacağını belirtti.

"Böylece yıllar süren uyuşmazlıklar değil de çok daha ivedi bir şekilde bu yargılamaların erken ve uzman hakimler, yargı mensupları eliyle çözüme kavuşturulmasını hedefliyoruz." diyen Gül, uygulamayı takip edeceklerini, sonrasında ayrıca ihtiyaç olan hususları da hataya geçireceklerini ifade etti.

İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesindeki adımları atmaya, reformları sürdürmeye devam edeceklerini belirten Gül, "Amacımız adliyeye yolu düşen herkesin adil karara makul sürede ulaşması, adaletin güçlenmesi ve vatandaşımızın hukukun zorlaştırıcı yönü değil, kolaylaştırıcı yönüyle muhatap olması. Bu konuda hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hedeflerimizi uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bir yerde işçi varsa, ücretle geçinen kim varsa onun talebinin kendileri için baş tacı olduğunu söyleyen Gül, "O taleplerin gecikmeksizin yerine gelmesi bizim temel yaklaşımımızdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da sendikal haklara ilişkin yargılamaların çok uzun sürdüğünü ifade ederek, ihtisas mahkemelerinin belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.