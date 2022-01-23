Son dakika gündem: Acil durumdaki hastalar paletli ambulanslarla hastanelere ulaştırılıyor

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren paletli ambulanslar, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde, acil durumdaki hastaları evlerinden alarak dakikalar içinde en yakın sağlık kuruluşuna götürüyor.

Ülke genelinde yolları kapanan köy ve mezralardaki hastalara ulaşılmasında kullanılan paletli ambulanslar, başkentte de yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlarda hastaların yanına süratle varılabilmesi için hazır bekletiliyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ekip Sorumlusu Dr. Salih Pekdemir, AA muhabirine, yoğun kar dolayısıyla yollar kapandığında sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmakta zorluk yaşayabildiğine dikkati çekti.

Bu tip durumlarda acil hastaların yardımına paletli ambulanslarla gittiklerini söyleyen Pekdemir, "Yollar karla kapandığında acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan özellikle yaşlı hastaların, gebe ve çocukların yanına paletli ambulanslarla hızlıca ulaşıyoruz." dedi.

Pekdemir, hastalara ilk müdahalenin hızlıca yapılmasının önemine işaret ederek, "Hastaları, hastaneye ulaştırıncaya kadar gerekli müdahaleyi yapmamıza olanak sağlayan tüm ekipmanlar paletli ambulanslarımızda da bulunuyor. Ekip olarak gittiğimiz yerde ve ambulansta ilk müdahaleyi yaptığımız hastaları daha sonra en yakın hastaneye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Aniden rahatsızlanan ve hastaneye gitme imkanı bulunmayan hastaların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini hatırlatan Pekdemir, "Acil sağlık hizmetleri ekipleri olarak olumsuz hava şartlarında ve her türlü koşulda 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet veriyoruz. Hastaların sağlıklarına kavuşması için özveriyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.