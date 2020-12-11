Son dakika gündem: ABD uçak gemisinden bir asker denize düştü
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Son dakika gündem: ABD uçak gemisinden bir asker denize düştü

11.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:24
Son dakika gündem: ABD uçak gemisinden bir asker denize düştü

Son dakika habere göre ABD'nin "USS Roosevelt" uçak gemisinden bir askerin California kıyılarında denize düştüğü ve bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ABD'nin "USS Roosevelt" uçak gemisinden bir askerin California kıyılarında denize düştüğü ve bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ABD Üçüncü Filosundan yapılan açıklamada, "Nimitz sınıfı uçak gemisi USS Roosevelt (CVN-71) 10 Aralık'ta California kıyılarında muhtemelen denize düşmüş bir denizci için arama kurtarma çalışması yürütüyor." denildi.

Geminin gözcülerinin denizde bir insan gördüğünü bildirmesi üzerine gemide yapılan yoklamada bir askerin eksik olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, arama çalışmalarına şişme bot ve helikopterle devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, arama çalışmalarına, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir uçak ve 4 geminin de katıldığı kaydedildi.

Roosevelt uçak gemisi haziran ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından önce Guam adasında karantinaya alınmış, daha sonra San Diego'ya getirilmişti.

Hafta başında ise geminin uzun bir aradan sonra göreve çıktığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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