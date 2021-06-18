Son dakika gündem: ABD'deki Müslümanların çatı kuruluşundan, Biden yönetimine Mısır'daki idam kararlarını kınama çağrısı

Bir son dakika haberine göre ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Başkanı Joe Biden'ı ve Kongre'deki liderleri Mısır'ın darbe karşıtı 12 kişi hakkındaki idam kararını kınamaya davet etti.

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Başkanı Joe Biden'ı ve Kongre'deki liderleri Mısır'ın darbe karşıtı 12 kişi hakkındaki idam kararını kınamaya davet etti.

USCMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "USCMO, Biden yönetimini ve Kongre'deki liderleri, ABD destekli Mısır hükümetinin demokrasi aktivistleri, inanç liderleri ve diğer siyasi tutukluları gelecek günlerde idam etme planını kınama ve bu konuda somut adımlar atmaya davet ediyor." çağrısında bulunuldu.

Mısır hükümetinin darbe karşıtı 12 kişi hakkında 2018'de aldığı idam kararının bu hafta Yargıtay tarafından onandığına işaret edilerek, "Birçok insan hakları savunucusu kuruluş hem darbe karşıtı kişilere verilen cezaları hem de idam planlarını kınadı, ancak ABD bu konuda bir yorum yapmadı. Mısır, ABD'den yılda 1 milyar dolardan fazla askeri yardım alıyor." ifadesine yer verildi.

"Yeter artık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, "ABD Başkanı Biden gerçekten, Amerikan dış politikasını insan haklarının yönlendirmesi gerektiğine inanıyorsa, bu idam kararları geri çekiline, tüm siyasi tutuklular serbest bırakılana ve Mısır halkına insan hakları sağlanana kadar Mısır askeri rejimine verilen mali ve siyasi desteği durdurmalı. Yeter artık." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiat'ul Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Darbe karşıtı eylemler sırasında binlerce kişi de tutuklanmış, haklarında açılan davalarda idam ve müebbet hapse varan hükümler verilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018'de aralarında HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi'nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası 16 Haziran'da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan