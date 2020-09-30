Son dakika gündem: ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

30.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:02
Son dakika gündem: ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel televizyon kanallarının haberine göre, saldırı öğlen saatlerinde Serenity Cenaze Evinde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.

Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı.

Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Charles Michel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Ajda Pekkan Aleyna Tilki Yıldırım Mayruk
Spor Babel Sörloth Erol Bulut Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 00:03:25. #1.15#
title