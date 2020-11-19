15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı
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15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

19.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:18

Malatya'da, 15 yaşındaki Semih G. cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G'yi bıçaklayarak yaraladı.

Salı gecesi Mehmet Emin G., kuzeni Semih G. ile birlikte ders çalışmak için amcası Murat G'nin evine geldi. Kuzenler ders bitiminde cep telefonu ile oyun oynamaya başladı. Ancak 2 çocuk oyun nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Semih G. odada bulunan bıçağı alıp, kuzeni Mehmet Emin'e sapladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Semih G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Tedavisi süren Mehmet Emin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOK BÜYÜK TRAMVALAR YAŞANACAK"

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doktor Mehmet Sağlam, kentte Semih G. (15) cep telefonunda oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçakla yaraladığı olayla ilgili konuştu. Doktor Sağlam, oyunların çocuklarda sınırlı olan davranış yönetimini ortadan kaldırdığını belirterek, "Oyunun içerisinde sürekli birbirini öldüren insanlar var. Oyunların içerisinde sürekli problemler vardır, o problemi çözmek için, bir sonraki aşamaya geçmek için sürekli şiddet uyguluyorsunuz. Bunu oyun içerisinde bunu gören çocuk dolayısıyla kendi gerçek yaşamına döndüğünde bu problemle karşılaştığında, problemi çözmek için de doğal olarak oyunda gördüğü şeyi uyguluyor. Bu çocuklar açısından aslında çok korkunç bir şey. Bu olayda iki çocuğumuzu da kaybettik, iki ailemizi kaybettik. Çok büyük travmalar yaşanacak. Malatya'da ve Türkiye'de çeşitli yerlerde yaşanan bu oyunlardan dolayı yaşanan olaylarda ailelere önerimiz; çocuklarıyla diyalog ve iletişimlerini güçlendirmeleridir" dedi.

"OYUNLAR YÜZÜNDEN ÇOCUKLARIMIZ ŞİDDETE YÖNELDİ"

Olayın yaşandığı mahalleden vatandaşlar ise çocuklarıyla baş edemediklerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Çocuklarımız bu oyunlardan kurtarılsın, biz veliler baş edemiyoruz. Bu oyunlar yüzünden çocuklarımız şiddete yöneldi, aralarında küfrediyorlar, kavga ediyorlar. Bu mahallede de iki çocuk arasında bu oyunlar yüzünden bıçaklama olayı yaşandı. Lütfen bu oyunlar kaldırılsın" diye konuştu.

15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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