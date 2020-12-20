Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
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Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

20.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:58
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

Son dakika haber... SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonu sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonu sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediliyor. 

 


Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor
Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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