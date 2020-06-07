Son dakika güncel: Mersin'in "UNESCO tescilli" turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: Mersin'in "UNESCO tescilli" turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ndeki işletmeciler, turistlere geçen yılın fiyatlarıyla hizmet verecek.

07.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:22

Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ndeki işletmeciler, turistlere geçen yılın fiyatlarıyla hizmet verecek.

İnce kumu ve masmavi deniziyle her yıl binlerce turistin ağırlandığı Kızkalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin konaklama tesislerine yönelik genelgesi kapsamında düzenlemeler tamamlandı.

Plajlardaki kısıtlamanın kaldırılmasıyla rezervasyonların alınmaya başlandığı turizm merkezinde, oteller, odalar, restoranlar, sosyal alanlar, eğlence noktaları dezenfekte edildi, ilgili yerlere uyarı levhaları asıldı ve personel için hijyen eğitimleri verildi.

Turizmciler, Kovid-19 önlemleri nedeniyle yatak kapasitelerinin bir kısmını kullanacak olmalarına rağmen tatil paketlerine zam yapmama kararı aldı.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her gelir grubundan aileye uygun tatil imkanı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Turizm işletmecileri olarak ülkenin içerisinde bulunduğu durumu bildiklerinden dolayı ellerini taşın altına koyacaklarını vurgulayan Öztop, "Dolayısıyla bizler, geçen sezonun fiyatlarını uygulayacağız. Misafirlere ekstra bir fiyat yansıtmayı düşünmüyoruz. Maliyetlerimiz yüzde 50 artmasına rağmen misafirlerimizi geçen yılki rakamlarla ağırlıyor olacağız." dedi.

Öztop, işletmelerin sundukları hizmetlere göre fiyat tarifelerinin değişebildiğini belirterek, günlük kişi başı 80-200 liraya tatil imkanı sunulduğunu ifade etti.

Kızkalesi'ndeki işletmelerin her sezon yüzde 100 doluluk oranına ulaştığına işaret eden Öztop, "Kızkalesi, geçen yıl dolu dolu, çok güzel bir sezon geçirdi. Geçen yılki doluluk oranımızın yüzde 50'sine ulaşırsak işletmeler ve turizmciler açısından başarılı bir sezon olur. Bizler, yatak kapasitemizi yüzde 60'ına kadar kullanabileceğiz. Bunu göz önüne aldığımızda 2019 rakamlarının yüzde 50'sini yakaladığımızda işletmeler açısından başarılı olur." dedi.

Öztop, bölgede en çok Almanya'dan turist ağırladıklarını kaydederek, normalleşme sürecinde Rusya, İsveç, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Ermenistan'dan da çok sayıda ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Boşalan odalara 12 saat geçmeden kimse alınmayacak

Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi 1 Haziran itibarıyla Kızkalesi'nin de turizme açıldığını belirten Öztop, sağlıklı bir tatil için çok ciddi hazırlık yaptıklarını anlattı.

Öztop, tatilcilerin, otellere adım attığı andan itibaren önlemlerin uygulanacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Misafirlerimiz otellere giriş yaptığı andan itibaren ateşleri ölçülecek. 38 derece üstü olanları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Odalarımıza dezenfekte ürünleri yerleştirdik. Çalışanlar koruyucu kıyafet ve maske takacak. Maalesef artık otelden ayrılan misafirlerin odasını bir başkasına veremiyoruz. Odayı bir sonraki turiste hazırlamamız için en az 12 saat geçmesi gerekiyor."

Plajlarda da düzenlemeler yapıldığını aktaran Öztop, şezlonglar arasında sosyal mesafe kuralının uygulanacağını, plajların her noktasına da Kovid-19 ile ilgili uyarı levhaları asılacağına işaret etti.

Öztop, en büyük hedeflerinin kişilere sağlıklı bir tatil sunmak olduğunun altını çizerek, "Virüsün ivmesinin düşmesi, bittiği anlamına gelmez. Biz hem misafirlerimizin hem kendimizin sağlığını düşünerek hizmet vereceğiz. Onları mutlu bir şekilde ağırlayıp yolcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İşletmeler hazır"

Kızkalesi'nin, Korykos Antik Kenti bölgesinde yer aldığını, gelecek insanların tatillerini sadece kum, deniz, güneşle değil aynı zamanda tarihle iç içe geçireceğini vurgulayan Öztop, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra Yörük kültürü, dalış sporu, rafting, köy ve kültür turlarımız var. Çevremizde adeta açık hava müzesi şeklinde tarihi eserler var. Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridinin 550 ören yeri var. Bunların 55'i nitelikli yerler. Kızkalesi bunların başında geliyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alıyor. Biz herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz. İşletmeler hazır. İnsanları hijyenik bir şekilde misafir edip hijyenik bir şekilde uğurlamak istiyoruz."

Otel müdürü Nur Kaya da ziyaretçilere sağlıklı bir tatil imkanı sunmak için çalıştıklarını belirterek, temmuz, ağustos aylarında, izin verilen kapasitenin yüzde 100'ünün dolmasını beklediklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen genelgedeki şartlara göre otellerin hijyenini sağladıklarına dikkati çeken Kaya, "Genelgedeki dezenfektan, maske, personel eğitimi gibi gereken tüm şartları tamamladık. Normalde de hijyenik şekilde hizmet veriyorduk ama birkaç eklememiz oldu. Bu yıl fiyatlarımızda herhangi bir artış olmayacak. Geçen yılki fiyatlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dakika güncel: Mersin'in 'UNESCO tescilli' turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti Haber
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Murat Boz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Libya İntihar Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: Mersin'in "UNESCO tescilli" turizm merkezi Kızkalesi'nde bu yıl zam yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 13:25:16. #1.15#
title