Son dakika güncel: Gaziosmanpaşa'da "Ayasofya'nın Dünü ve Bugünü" semineri düzenlendi
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Son dakika güncel: Gaziosmanpaşa'da "Ayasofya'nın Dünü ve Bugünü" semineri düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa Belediyesi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'yı dünü ve bugünüyle ele almak için bir program düzenledi.

Son dakika güncel: Gaziosmanpaşa'da
24.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:41

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'yı dünü ve bugünüyle ele almak için bir program düzenledi. Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın katıldığı programda, Ayasofya'nın tarihi yolculuğu ve yeniden ibadete açılmasının önemi vurgulandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 24 Temmuz günü Cuma Namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya'yı konuşmak için bir program düzenledi. Farika Kitaplı Kahve'de düzenlenen programa Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz konuk oldu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da katıldığı program Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Ayasofya'nın açılış tarihi olan 24 Temmuz'un Yunanistan'da yas günü olarak ilan edildiğini söyleyen Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya için çok önemli 4 dönüm noktası olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu tarihlerin ilki kilise olarak inşa edildiği yıl olan 537 yılı, ikincisi 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ve camiye dönüştürülmesi, ilk cuma namazının kılınması, üçüncüsü 1934'te camiden müzeye dönüştürülmesi, dördüncüsü de 24 Temmuz 2020 tarihinde tekrar camiye dönüştürülüp ibadete açılmasıdır. Ne mutlu ki bize bu tarihi ana tanıklık eden bir nesiliz" dedi.

"Ayasofya tarihi bir mirastır"

Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, "Ayasofya'da namaz kılınamayacağını iddia eden kişiler var. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı fethettiğinde, ilk cuma namazı kılınırken, arkasında saf tutan askerler bizzat fethin gerçekleşmesinde rol alan askerlerdi. En güçlü olduğumuz dönemde dahi Ayasofya'daki figürlere dokunulmamıştır. Ayasofya tarihi bir mirastır" ifadelerini kullandı.

Başkan Usta'ya teşekkür ettiler

Yılmaz ve Afyoncu, programın sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz, "Gaziosmanpaşa gibi eski ve boş arazinin olmadığı bir yerleşim yerinde ticarethanelerin kültür sanat merkezlerine dönüştürülmesi, Farika Kitaplı Kahve gibi gençlerin, her yaştan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, bilgilere ulaştığı yerlerin olması çok önemli ve gurur verici" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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