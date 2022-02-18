Son Dakika | Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı - Haberler
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Son Dakika | Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı

AA, Muhammet Çelik - Güncel
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Son Dakika | Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı

Son dakika habere göre Gümüşhane merkezli 9 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane merkezli 9 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak silah ticareti ve imalatına yönelik Gümüşhane merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Muğla, Trabzon ve Giresun'da 41 adrese 14 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin 3'ü emniyetten, biri ise sevk edildiği Torul Adliyesinde savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Savcılıktaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika | Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı

Son Dakika | Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı

Son Dakika | Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı

Son Dakika | Gümüşhane merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 kişi serbest bırakıldı

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Giresun, Silah, Güncel, Haberler

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