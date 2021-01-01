Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de bir iş yerinde çıkan yangında 4 itfaiye personeli ile iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de bir iş yerinde çıkan yangında 4 itfaiye personeli ile iş yeri sahibi dumandan etkilendi. Yandaki iş yerine de sıçrayan alevler itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

Manavgat'ın Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Zeyrek Salıcı'nın sahibi olduğu halı ve züccaciye mağazasında saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan halı ve çeşitli malzemelerin alev almasıyla büyüyen yangına, haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında 4 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. İtfaiye görevlilerinin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

ALEVLER YANDAKİ İŞ YERİNE DE SIÇRADIYaklaşık 2 saatte güçlükle söndürülen yangında halı ve züccaciye mağazasıyla yandaki cep telefonu mağazası da büyük zarar gördü. Yangını duyarak iş yerine gelen Zeyrek Salıcı, alevlere müdahale etmek için girdiği iş yerinde dumandan etkilendi. İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılan Salıcı, tedavisi için hastaneye götürüldü. Yangın sırasında mağazada bulunan bir kurt köpeği de itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Jandarma tarafından geniş güvenlik önleminin alındığı yangının çıkış nedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışması sonrasında belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA