Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi

01.01.2021 03:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:41
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de bir iş yerinde çıkan yangında 4 itfaiye personeli ile iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de bir iş yerinde çıkan yangında 4 itfaiye personeli ile iş yeri sahibi dumandan etkilendi. Yandaki iş yerine de sıçrayan alevler itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

Manavgat'ın Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Zeyrek Salıcı'nın sahibi olduğu halı ve züccaciye mağazasında saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan halı ve çeşitli malzemelerin alev almasıyla büyüyen yangına, haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında 4 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. İtfaiye görevlilerinin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

ALEVLER YANDAKİ İŞ YERİNE DE SIÇRADIYaklaşık 2 saatte güçlükle söndürülen yangında halı ve züccaciye mağazasıyla yandaki cep telefonu mağazası da büyük zarar gördü. Yangını duyarak iş yerine gelen Zeyrek Salıcı, alevlere müdahale etmek için girdiği iş yerinde dumandan etkilendi. İtfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılan Salıcı, tedavisi için hastaneye götürüldü. Yangın sırasında mağazada bulunan bir kurt köpeği de itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

Jandarma tarafından geniş güvenlik önleminin alındığı yangının çıkış nedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin çalışması sonrasında belirlenecek.


Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi
Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Güçlükle söndürülen yangında 4 itfaiye eri ile işyeri sahibi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 03:41:28. #1.15#
title