Son dakika: Gözaltına alınan 12 tutuklama uyuşturucu satıcısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Gözaltına alınan 12 tutuklama uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Son dakika: Gözaltına alınan 12 tutuklama uyuşturucu satıcısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da geçtiğimiz günlerde değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirilmesinden sonra gözaltına alınan 12 uyuşturucu sokak satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da geçtiğimiz günlerde değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirilmesinden sonra gözaltına alınan 12 uyuşturucu sokak satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13 Temmuz 2021 tarihinde, Malatya il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Malatya E tipi cezaevine konuldular.

Operasyon kapsamında, 123 gram Metamfetamin, 2 gram Kokain, 1,83 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirilmiş, konu ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler
Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Kadir Doğulu Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Gözaltına alınan 12 tutuklama uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:08:15. #1.14#

title