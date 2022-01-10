Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI - Haberler
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Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya (39), itfaiye eri Sinan Amil (37), itfaiye destek personeli Aydın Doğru (42) ve Yunus Akşit (37) hayatını kaybetti.

AYDIN (DHA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya (39), itfaiye eri Sinan Amil (37), itfaiye destek personeli Aydın Doğru (42) ve Yunus Akşit (37) hayatını kaybetti. Yoldan çıkarak devrilen itfaiye aracı, yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. Bursa-Orhaneli karayolu kısa süreli olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye aracının vinç yardımıyla çıkarılmasının ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Son Dakika | İTFAİYE ARACI BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

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