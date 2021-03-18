Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

18.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:22

Son dakika haberine göre Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybettiBİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilin sürücüsü Cemalettin Öztürk (50) ile yanındaki eşi Kıymet Öztürk (49) hayatını kaybetti.

Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilin sürücüsü Cemalettin Öztürk (50) ile yanındaki eşi Kıymet Öztürk (49) hayatını kaybetti.

Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde Cemalettin Öztürk, kullandığı 11 AF 176 plakalı otomobilin iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek gölete uçtu. İhbar üzerine gelen Jandarma ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Cemalettin Öztürk, kıyıya yakın bir alanda ölü olarak bulundu. Kullandığı otomobilin ise suya tamamen gömüldüğü tespit edildi. AFAD ekipleri, dalgıçlar ve vinç yardımıyla araç sudan çıkarılırken, otomobilde sürücü Cemalettin Öztürk'ün eşi Kıymet Öztürk de ölü olarak bulundu.

Savcılık ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Öztürk çiftinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Özmert Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 20:23:14. #1.15#
title