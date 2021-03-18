Son dakika gündem: BİLECİK Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybettiBİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilin sürücüsü Cemalettin Öztürk (50) ile yanındaki eşi Kıymet Öztürk (49) hayatını kaybetti.

Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilin sürücüsü Cemalettin Öztürk (50) ile yanındaki eşi Kıymet Öztürk (49) hayatını kaybetti.

Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde Cemalettin Öztürk, kullandığı 11 AF 176 plakalı otomobilin iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek gölete uçtu. İhbar üzerine gelen Jandarma ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Cemalettin Öztürk, kıyıya yakın bir alanda ölü olarak bulundu. Kullandığı otomobilin ise suya tamamen gömüldüğü tespit edildi. AFAD ekipleri, dalgıçlar ve vinç yardımıyla araç sudan çıkarılırken, otomobilde sürücü Cemalettin Öztürk'ün eşi Kıymet Öztürk de ölü olarak bulundu.

Savcılık ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Öztürk çiftinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS