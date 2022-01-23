Son dakika... Gölbaşı itfaiyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Son dakika... Gölbaşı itfaiyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika... Gölbaşı itfaiyesi sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıyor.

Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı. Vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet eden İtfaiye Müdürü Mehmet Ayhan Öcal, "Ekiplerimiz açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları için sevimli dostlarımıza yem bırakıyor. Sokak hayvanlarımızın bu zor günlerinde aç ve susuz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bu konuda vatandaşlarımız da gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmeli" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son dakika... Gölbaşı itfaiyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gölbaşı Belediyesi, Sokak Hayvanları, Adıyaman, İtfaiye, Yerel, Haber

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