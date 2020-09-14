Son dakika haberi: Gökçeada'da korkutan yangın
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Son dakika haberi: Gökçeada'da korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gökçeada'da korkutan yangın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını meydana geldi.

14.09.2020 01:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 01:59

Gökçeada'da korkutan yangın

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Gökçeada'nın Yıldızkoy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerleyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor.

Büyük oranda kontrol altına alınan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haberi: Gökçeada'da korkutan yangın

Kaynak: İHA

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